Lörrach: Autoreifen in Brombach beschädigt

Vermutlich in der Nacht auf Sonntag wurden laut Polizei in Brombach eine Vielzahl von Fahrzeugreifen mutwillig beschädigt. Teilweise wurden die Reifen der Fahrzeuge seitlich aufgeschlitzt, an anderen Reifen wurden die Ventile beschädigt. Die Fahrzeuge standen in der Fuchsgasse, Mulsowstraße, Hellbergstraße, Albertusstraße sowie in der Lörracher Straße. Bereits eine Woche zuvor wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag an drei in der Fuchsgasse und Mulsowstraße geparkten Fahrzeuge jeweils ein Reifen beschädigt.