Ein Unbekannter schlug am Freitag zwischen 18.50 und 19 Uhr eine kleine Scheibe auf der Fahrerseite eines Mercedes-Benz ein und entwendete aus dem Wagen eine Geldbörse. Das Auto stand in der Unteren Wallbrunnstraße in Höhe der Volkshochschule. Laut Polizei durchsuchte der Unbekannte vor Ort wohl die Geldbörse. Den Führerschein der Geschädigten sowie weitere Kundenkarten warf er wieder in den Wagen. Er klaute nur die Geldbörse mit Bargeld sowie eine Bankkarte.