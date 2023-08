Was die Polizei sagt

Thomas Spisla, Pressesprecher des Freiburger Präsidiums, ordnet auf Nachfrage unserer Zeitung ein: „Jetzt im Sommer gibt es vermehrt Einsätze. Aber das ist vollkommen im Rahmen.“ Wo viele Menschen seien, würde auch viel passieren. Er verweist auf den Umstand, dass es etwa Schlägereien mit mehreren Beteiligten praktisch gar nicht gebe. „Von Zuständen wie in den Bädern in manchen Großstädten sind wir meilenweit entfernt.“

Brief an den OB

In einem Brief, der auf den 24. August datiert und an Oberbürgermeister Jörg Lutz gerichtet ist, machen sich Stammgäste des Lörracher Freibads jetzt Luft. „Leider ist ,unser schönes Freibad’ schon seit einigen Jahren nicht mehr das, was es mal war und das ist für viele von uns sehr traurig“, heißt es in dem Brief, der unsere Zeitung am Montag erreicht hat. Die anhängende Unterschriftenliste umfasst die Namen von etwa 70 Unterzeichnern.