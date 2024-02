Lörrach: Bahn frei – die Narren kommen!

Der Umzug führt durch die Herrenstraße – Altspitalgässchen – Spitalstraße – vorbei am Karstadt Parkhaus – und biegt dann am Senser Platz wieder in die Fußgängerzone ein. Weiter geht es über die Tumringer Straße – Alter Marktplatz. Der Umzug löst sich in der Unteren Wallbrunnstraße auf.

Sperrungen

Die Aufstellungs- und Umzugsstrecke wird ab ungefähr 10 Uhr bis nach den Reinigungsarbeiten für Zu- und Abfahrten gesperrt. Dies kann bis 24 Uhr dauern, so die Stadt.

Die Innenstadt kann über die Baumgartner-, Bahnhof-, Gretherstraße beziehungsweise Weinbrenner- und Teichstraße umfahren werden. Die Zufahrt zu den Parkhäusern, ausgenommen Karstadt in der südlichen Spitalstraße ist möglich. Zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit muss das Gebiet auch von parkenden Fahrzeugen freigehalten werden. „Deshalb sind am Sonntag ab 9 Uhr bis nach der Reinigung der Straßen die angeordneten Halteverbote, insbesondere in der südlichen Spitalstraße, zu beachten“, heißt es..

Gleichzeitig weist die Stadt darauf hin, dass eine An- und Abfahrt im Bereich der Umzugs- und Aufstellungsstrecke, auch für die Tiefgaragennutzer in der Herrenstraße und Grabenstraße nicht möglich ist. Personen, die am Sonntag auf ihr Auto angewiesen sind, sollten es rechtzeitig aus diesem Bereich entfernen.

Die Stadt bittet Anwohner und Fahrzeughalter, ihre Fahrzeuge außerhalb der Aufstellungs- und Umzugsstrecke abzustellen. Es müsse damit gerechnet werden, dass aus Sicherheitsgründen Fahrzeuge auf Kosten der Fahrzeughalter abgeschleppt werden.

Busumleitung

Der Busverkehr in der Innenstadt wird zwischen 10 und 20 Uhr direkt über die Bahnhofstraße zum Busbahnhof umgeleitet. Die Haltestellen in der Fußgängerzone Basler Straße – Herrenstraße und Spitalstraße werden nicht angefahren. Die Haltestellen Senser Platz und Grabenstraße werden aufgrund der Vollsperrung Am Hebelpark derzeit ebenfalls nicht bedient.