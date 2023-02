Lörrach Bau der Turnhalle der Fridolinschule startet

Der Wärmekonzept

Zudem entsteht im Untergeschoss der Sporthalle die neue Quartierszentrale für ein Wärmenetz in Stetten. Die Wärmeerzeugung wird hauptsächlich mit regenerativen Holzpellets erfolgen. Der Fridolinschule wie auch der Sporthalle und dem lokalen Umfeld kann damit eine äußerst CO2-arme Wärmeversorgung angeboten werden. Der zusätzliche Raumbedarf wird im Untergeschoss der neuen Sporthalle zur Verfügung gestellt. Die Stadtenergie beteiligt sich in entsprechender Höhe an den gemeinsamen Bauwerkskosten, sodass dem städtischen Haushalt aus der Herstellung des zusätzlichen Raumbedarfs kein Kostennachteil entsteht, heißt es in der Mitteilung.