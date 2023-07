Lörrach Baugenossenschaft: Andreas Heiler löst Andreas Seiter ab

Der Übergang

Als geschäftsführendes Vorstandsmitglied verabschiedet sich Andreas Seiter im Sommer 2026 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird der jetzige Geschäftsführer der Wohnbau Weil am Rhein. Dieser wird aber bereits im Mai 2025 nach Lörrach wechseln, um in einem Übergangsjahr gemeinsam mit Seiter als geschäftsführender Vorstand den geordneten Wandel zu gestalten. Anschließend wird Seiter im Ruhestand nebenamtliches Vorstandsmitglied neben Markus Lacher und Frank Roser. Aufsichtsratsvorsitzender bleibt Andreas Schneucker. Die Schlüsselpersonalie wird auch deshalb beizeiten kommuniziert, damit in Weil am Rhein Klarheit herrscht und die Suche nach einem neuen Wohnbau-Geschäftsführer aufgegleist werden kann. Mit Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen stehen im kommenden Jahr erhebliche Veränderungen in Lörrachs Nachbarstadt an.

Die Biografie

Der 47-Jährige Heiler ist Wirtschaftspädagoge und seit dem Jahr 2015 Geschäftsführer der Wohnbau Weil am Rhein. Er war zuvor im Prüfungsverband für kommunale Baugenossenschaften tätig. Bei der Baugenossenschaft Familienheim in Bad Säckingen leitete er das Finanz- und Rechnungswesen. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Wyhlen.