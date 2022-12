Lörrach Beats, Blues und Breakdance in der Bar

Bewundernswert ist die Körperbeherrschung, gepaart mit tänzerischem Können. Breakdance geht auch zu Charleston. Was die Tänzer an Power-Moves, Freezes und Head Spins in atemberaubenden Tempo hinlegen, wirkt dabei spielerisch und leicht. Immer wieder gibt es Szenenapplaus.

Doch das Ganze geht weit über eine reine Tanz-Battle hinaus: Denn die locker erzählte Geschichte um die Inspiration, die Musik verschafft, ist gespickt mit komödiantischen Elementen, ohne dabei je in Albernheit abzugleiten. Die Hände spielen an der verschiebbaren Theke ein kleines Theater, ein fahrbarer Garderobenständer wird vermenschlicht und in eine Walzerrunde integriert. Gegenstände wie ein Mikrofon entwickeln ein verrücktes Eigenleben – die Tücke des Objekts.

Selbst die einzelnen Körperteile der Protagonisten verhalten sich zuweilen höchst eigenwillig. Die Hand tanzt von alleine los, die Beine ebenso, und plötzlich wird der ganze Körper vom Rhythmus gepackt, der ihn Stromstößen gleich durchzittert.

Lebensfrohe Energie wechselt mit ruhigen, fast poetischen Momenten der Konzentration, so dass das Ganze nie hektisch oder überfordernd wird. Am liebsten möchte man noch länger in dieser Ballet Bar, in der sogar Bach gewürdigt wird, verweilen. Als kleine Zugabe wiegen die Franzosen ihre Hüften zum Salsa, davon hätte man sich gerne noch weiter in Stimmung bringen lassen.