Lörrach Begeisternd und berührend

Zwischen diesem Müll taucht plötzlich eine hochschwangere junge Frau auf: unsicher, abgerissen, hungrig. Sie stößt zunächst auf Ablehnung. Wie durch Zauberhand schafft sie es jedoch, kleine Wunder zu vollbringen: Welke Pflanzen blühen, Herzen öffnen sich, Rückenleiden heilen, ein Coming-out bringt dem Leben neues Glück.

Die vielen unterschiedlichen Typen entwickeln dabei ihren eigenen Charme: Da ist die herzensgute Hauswartin, die gerne mal mit dem bequemen Hausmeister ein Schlückchen nimmt. Da ist der Koch, der Hühner rupft und Torten kreiert, was effektvoll am Fenster halb versteckt, halb sichtbar inszeniert wird.

Unterschiedliche Typen

Da ist der Oberkellner, der zum Schäferstündchen mit der Hochzeitsplanerin verschwindet oder der prollige Lieferant mit Rockmusik und Haarzopf, der Szenenapplaus bekommt. Hier wechseln sich sprühende Regie-Ideen (Michael Vogel) mit genialer Schauspielkunst, und die Zuschauer kommen aus dem Kichern nicht mehr heraus. Und doch fügen sich immer wieder – stets von sensibler Musik mit Cello (Maraike Brüning) und Klavier (Benjamin Reber) begleitet – höchst ergreifende Momente ab. Was muss diese junge Frau erlebt haben, dass sie so traurig, so verängstigt, so liebes- und schutzbedürftig ist?

Zum Glück findet sie endlich diese Zuneigung, wird sie nach und nach von Personal und Braut ins Herz geschlossen. Und so glaubt der Zuschauer, es werde sich alles zum Guten wenden. Doch am Ende stirbt sie bei der Geburt – und nur ihr Kind wird eine bessere Zukunft haben.

Nach kurzem Innehalten herrscht donnernder Applaus. Der sich nochmals steigert, als die Masken fallen. Nur drei (!) Schauspieler – Andres Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk – haben in fliegendem Wechsel all diese Rollen verkörpert. Chapeau!