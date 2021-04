Lörrach Bei Anruf Kunst

Wie gehts? Interessenten buchen den Termin und erhalten für die Lesungen mit Marie Jung den Einwahl-Link zum Zoom-Call per E-Mail, über den sie sich dann direkt und unproblematisch mit Marie Jung verbinden können (ohne Videobild). Für die Lesungen mit Michael Miensopust wird dagegen die Telefonnummer, die per E-Mail an den Werkraum Schöpflin geschickt. Miensopust wird dann zum vereinbarten Termin anrufen.

Marie Jung ist in Luxemburg geboren und in Basel aufgewachsen. Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. 2010/11 war sie festes Ensemblemitglied am Theater Basel, 2012 im Ensemble der Münchner Kammerspiele, ab der Spielzeit 2015/16 war sie im Ensemble des Thalia Theaters Hamburg. Seit 2020 lebt und arbeitet sie als freie Theater- und Filmschauspielerin zwischen Belgien, Luxemburg, Deutschland und der Schweiz. Die Geschichten, die sie vorliest: Miranda July: „Der Mann auf der Treppe“, erschienen in: Zehn Wahrheiten. Storys. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Clara Drechsler und Harald Hellmann © 2016, Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln.