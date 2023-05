Bier, Bollerwagen, Blasmusik: Gestern war Vatertag. In der Lerchenstadt und ihrer Umgebung luden an Christi Himmelfahrt zahlreiche Hocks zum gemütlichen Verweilen ein. Lebhaftes Kommen und Gehen herrschte bei der Stadtmusik, die an ihrem Vereinsheim das traditionsreiche Wölblin-Quartierfest veranstaltete.