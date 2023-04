Lörrach Beim Frühlingsfest heißt es wieder „Lörrach swingt“

Verkaufsoffener Sonntag

Am 30. April ist es wieder so weit. An diesem verkaufsoffenen Sonntag werden in der Innenstadt wieder Jazz-Klänge zu hören sein. Dafür sorgen drei Bands mit unterschiedlichen Stilrichtungen. Es präsentieren sich in der Tumringerstraße beim Chester Platz die Jailhouse Jazzmen vom Bodensee. Ihr Bandleader ist leider sehr schwer erkrankt und musste ersetzt werden. Dafür ist wieder Sänger und Saxophonist Daniel Sernatinger mit dabei. Die sechsköpfige Band seht jetzt unter der Leitung des Trompeters und Gründungsmitglieds Franz Ege. Ihre Spielzeiten sind um 13, 14.30 und 16 Uhr.