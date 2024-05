Drei Lörracher Projekte

Mit einem Überblick über 70 Jahre Bauschaffen rückt die Ausstellung 83 beispielhafte Projekte für eine gute Baukultur aus dem ganzen Land in den Blick, so eine Mitteilung der Stadt. Dabei werden zentrale Herausforderungen, Höhe- und Wendepunkte der Vergangenheit dargestellt und in Bezug zur Gegenwart und Zukunft gesetzt. Lörrach ist in der Ausstellung gleich mit drei Projekten vertreten: der Revitalisierung der Innenstadt (1988 bis heute), den Wiesionen (1992 bis 2011) sowie der Fabric-Planung als Plattform (2017 bis 2020). „Wir freuen uns, dass das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen im Rahmen der Baukultur-Initiative des Landes diese Ausstellung auch in Lörrach zeigt“, bekräftigt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić. „Diese Ausstellung gibt Baukultur und Stadtplanung ein Gesicht und macht beides erlebbar.“

Bedeutung guter Baukultur

Die Ausstellung richtet sich gezielt an Bürger, mit dem Ziel, die Bedeutung guter Baukultur zu erklären, gute Lösungsansätze in verschiedensten Bereichen, wie etwa Stadtentwicklung, Wohnen, Flächenverbrauch, Mobilität, Klimaschutz oder Klimawandelanpassung aufzuzeigen und zum Mitmachen anzuregen. „Denn nur vor Ort und im breiten Diskurs können die richtigen, zukunftsorientierten Entscheidungen getroffen werden“, heißt es.