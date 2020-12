Für die offene und von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren dankte auch der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Rainer Liebenow. „Klaus Jost hat die positive Entwicklung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden über all die Jahre an vorderster Front mit seinem Unternehmergeist richtungsweisend mitgestaltet und so maßgeblich zum Geschäftserfolg beigetragen“. Jost wird nun zum Ende seiner aktuellen Amtszeit am 31. Dezember in den Ruhestand eintreten. Sein Nachfolger ist Christian Eschbach (wir berichteten).