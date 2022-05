Lörrach Bekenntnis zum Glauben

Konfirmation kommt vom lateinischen „confirmare“ – „bekräftigen“

Mit dem Sonntag nach Ostern geht’s los: Bis Pfingsten stehen in den evangelischen Gemeinden der Stadt und ihrer Ortsteile mehrere Feiern im Festkalender. Die Jugendlichen wurden in Gruppen aufgeteilt, damit trotz Corona-Pandemie jeweils alle Angehörigen an den kirchlichen Feiern teilnehmen können. Mit der Konfirmation bekräftigen die jungen Leute, was Eltern und Paten bei der Taufe stellvertretend versprochen haben: ein Leben im christlichen Glauben führen zu wollen. Daher der Name: Konfirmation kommt vom lateinischen „confirmare“ – „bekräftigen“. Das ist ein besonderes Ereignis für die Jugendlichen, die in der Regel etwa 14 Jahre alt sind.