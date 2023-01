Lörrach Besinnlichkeit vor dem Umzug

„Der Umstand, dass wir die Messe auch in Zeiten der Pandemie nie ausfallen ließen, zeigt, dass uns diese Lörracher Fasnachtstradition sehr am Herzen liegt“, heißt es in einem Schreiben von Pfarrer Joachim Giesler sowie Obergildenmeister Jörg Roßkopf. Zur Messe sind alle eingeladen, egal, welcher Konfession sie angehören. „Gemeinsam wollen wir einige Momente der Besinnlichkeit und der Dankbarkeit genießen, bevor wir uns in den Trubel des Fasnachtssonntags stürzen.“

Die Narrenmesse findet am Sonntag, 19. Februar, in Form eines fröhlichen Gottesdienstes mit Narrenpredigt und der passenden musikalischen Begleitung statt. Beginn ist um 10 Uhr. Im Anschluss folgt ein Apéro im Bonifatiushaus.