Das Konzert beleuchtet neben dem Fest „Dreikönig“ auch den Jahresbeginn sowie den (Neu-)Anfang allgemein. Es erklingen Gedichte, Geschichten und Musik für Orgel und Gesang aus unterschiedlichen Epochen vom Barock bis zur Moderne von Rilke, Hesse, Mörike, Bonhoeffer, Händel, Mendelssohn, Dvořák, Wolf, Linßen und weiteren.

Der Eintritt ist frei, ein Großteil der Spenden kommt dem Kindermissionswerk zugute. Das Konzert findet bereits am Freitag, 5. Januar, ab 18 Uhr in St. Bernhard in Schopfheim sowie am Samstag, 6. Januar, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche in St. Ulrich bei Freiburg statt.