Lörrach Betriebe müssen nochmals Investitionen genau durchrechnen

Erst einmal rechnet sie damit, dass in der ersten Vergaberunde eine Handvoll Unternehmen den Kaufvertrag für Grundstücke in Brombach-Ost unterzeichnen. Mit diesen befindet sich die Stadt in fortgeschrittenen Gesprächen. „Wir sind im guten Kontakt und zuversichtlich, in wesentlichen Schritten vorangehen zu können“, erklärt Ziegler-Jung im Gespräch mit unserer Zeitung. Zwei Unternehmen stünden kurz vor der Finalisierung der Kaufverträge, hieß es bei der Straßeneinweihung am 21. Dezember bereits.

Insgesamt stehen 15 Grundstücke zur Verfügung. Für insgesamt 2,3 Millionen Euro wurde Brombach-Ost für die Ansiedlung der Unternehmen erschlossen.