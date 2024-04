Lörrach: Betrunken auf E-Scooter

Am Donnerstag gegen 18.50 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war, am Bahnhofsplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich laut Polizei heraus, dass der E-Scooter zur Fahndung ausgeschrieben war. Er war am 25. Mai in der Hellbergstraße in Brombach entwendet worden. Der Alkoholtest ergab zudem ein Ergebnis von etwa 2,3 Promille.