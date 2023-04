Lörrach Birgitta Stückrath ist neue stellvertretende Direktorin des Amtsgerichts Lörrach

Stückrath übernimmt nun neben ihrer Aufgabe als stellvertretende Direktorin des Amtsgerichts Lörrach mit circa 120 Bediensteten das Erwachsenenschöffengericht und eine Strafrichterabteilung. Die stellvertretende Direktorin ist traditionell auch Pressesprecherin für den Bereich der Strafabteilung. Zudem wartet gleich im Herbst die Schöffenwahl für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 auf sie, die sie federführend zusammen mit der Gerichtsleitung organisieren und durchführen wird.

Die Aufgaben

Stückrath freut sich laut Mitteilung auf ihre neue Tätigkeit als Straf- und Schöffenrichterin in Lörrach. Hier liegt ihr demnach neben der konsequenten und zügigen Strafverfolgung maßgeblich der Opferschutz am Herzen, der verfahrensmäßig gut in moderne Strafverfahren integriert werden kann. Daneben ist ihr Fokus – wie auch bereits in Freiburg und Müllheim – gerichtet auf eine enge Zusammenarbeit nicht nur mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, den Verteidigern und dem Anwaltsverein, sondern auch mit den örtlichen Behörden (Polizeibehörden, Jugend- und Bußgeldämter), der Stadt Lörrach, den zum Amtsgerichtsbezirk gehörenden Gemeinden und den justiznahen Einrichtungen und Beratungsstellen, mit denen sie zeitnah persönlich Kontakt aufnehmen wird. Hier will sie die in Lörrach traditionell gute und wertschätzende Zusammenarbeit mit den genannten Verfahrensbeteiligten und Einrichtungen der letzten Jahre nahtlos fortsetzen, heißt es weiter.