Lörrach Bitte mehr Rücksicht und Toleranz!

Im Zweifelsfall besser absteigen und schieben

Dort müssten Velofahrer je nach Situation – insbesondere samstags – auch mal absteigen und schieben, damit alle die Stadt „bequem genießen“ könnten, ergänzte Klaus Dullisch, Fachbereichsleiter Straßen, Verkehr, Sicherheit.

Ähnlich sieht das die IG Velo: „Ein Miteinander ohne Verbot ist aber möglich“, sagte Gerd Wernthaler. Wenn man „Betroffene und Beteiligte“ mitnehme, könne das gelingen. Dafür sei jedoch eine positive Öffentlichkeitsarbeit notwendig, weshalb Wernthaler die Kampagne als „gute Sache“ begrüßte.

Zur Entspannung in der Fußgängerzone soll die neue Fahrradstraße zwischen Berliner und Meeraner Platz durch die Spital- und Weinbrennerstraße beitragen, für die sich der Gemeinderat im März mehrheitlich ausgesprochen hat. Diese soll laut Lukas Riesterer, Bauingenieur im Fachbereich Straßen, Verkehr, Sicherheit, bis zum Herbst umgewidmet werden, die Vorarbeiten sind für die Sommerferien geplant.

Die 85 000 Euro für einen neuen Straßenbelag sind „gut investiertes Geld“, betonte Lutz. Denn wer als Radfahrer die erlaubte Schrittgeschwindigkeit in der Fußgängerzone ernst nehme und nur durchfahren wolle, käme über die neue Route schneller ans Ziel.

Der Kampagne eine Chance geben

„Ursprünglich hatten wir uns eigentlich für ein Fahrradfahrverbot in der Fußgängerzone ausgesprochen, und in der jüngsten Sitzung des Behindertenbeirats wurde kontrovers diskutiert. Wir möchten aber der Kampagne eine Chance geben und hoffen, dass die zukünftige Fahrradstraße in der Spitalstraße gut angenommen wird und nur noch diejenigen in die Fußgängerzone radeln, die dort ein Ziel haben“, erklärte Dirk Furtwängler, Vorsitzender des Behindertenbeirates.

Den „präventiven Gedanken“ hinter der Kampagne stellte Andreas Nagy, Leiter des Polizeireviers Lörrach, in den Mittelpunkt. Er appellierte an die Vernunft der Radfahrer und Fußgänger, damit Sanktionen gar nicht nötig sind. Die Polizei werde aber ein Auge auf die Situation haben und sich auch an verschiedenen Aktionen mit der Stadt beteiligen.