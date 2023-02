Lörrach Botschafter für die Ukulele

Nur für ein Konzert in London zusammengekommen, überraschten sie in einem TV-Konzert im Tipi vor dem Kanzleramt in Berlin. Im Jahr 2009 noch ein Geheimtipp treten sie dann in einer kleinen Kapelle in Schopfheim-Fahrnau voll akustisch, frisch und mit überbordender Spielfreude auf. Die Carnegie Hall in New York und das Sydney Opera House folgten. Der Rest ist Geschichte und der Burghof nun alle drei bis vier Jahre ein willkommene Station.