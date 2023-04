Ein Balkon-Brand in der Kirchstraße wurde der Feuerwehr am Donnerstag kurz nach 15 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Bewohner des Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen bereits verlassen. Die Wehr konnte auf dem Balkon einen Schwelbrand im Holzdielenboden lokalisieren und rasch löschen, so die Polizei. Warum es in dem Holzdielenboden zu dem Brand kam, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden am Balkon wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.