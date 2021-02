Lörrach Brandmeldeanlage für Halle?

Annette Bachmann-Ade (SPD) forderte grundsätzlich eine „Brandmeldeanlage in öffentlichen Gebäuden nachzurüsten“ beziehungsweise die Kosten dafür zu prüfen. Der Brand in der fast 60 Jahre alten Halle sei nur so glimpflich verlaufen, weil Passanten und Anwohner frühzeitig darauf aufmerksam gemacht hatten und die Feuerwehr sehr schnell reagiert habe. „Das können wir nicht immer erwarten“, betonte Bachmann-Ade.

Lutz bezeichnete die Forderung als „wichtigen Hinweis“. Gleichwohl seien so große Objekte nicht einfach nachzurüsten: „Mit ein paar Rauchmeldern aus dem Baumarkt ist es da nicht getan.“

Es lohne sich aber, hierfür Geld in die Hand zu nehmen. Das habe das Beispiel „Dröschischopf“ gezeigt. Die Lagerhalle des Werkhofs und diverser Vereine in Brombach brannte 2019 komplett ab und war laut Lutz „nicht auf Neuwert“ versichert, ähnliches gelte aufgrund des Alters für die Hauinger Halle. „Bei einem Vollbrand wäre darum ein erheblicher Betrag an der Stadt hängen geblieben“, betonte Lutz.