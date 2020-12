Lörrach Brisante Themen und eigene Erfahrungen

„Dieses Jahr ist das erste Jahr, in dem ich bereits immer abends ein paar Verse über den Tag geschrieben habe“, so der gebürtige Lörracher. „Wahrscheinlich ist der Jahresrückblick deswegen in diesem Jahr auch etwas länger geworden als sonst.“

Inspiriert von den Büttenreden des rheinischen Karnevals, legt Burkard viel Wert auf den Lesefluss und den Rhythmus in seinen Gedichten. Er nimmt dafür alles auf, was die Menschen das Jahr über bewegt hat. Auch außergewöhnliche Situationen, die er selbst miterlebt hat, fließen in den Text mit ein. Ein Beispiel dafür ist das Drama von Oppenau, wo er am gleichen Tag mit seiner Frau im Wald wandern war:

„In Oppenau im Badnerland

Ein Mann im tiefen Wald verschwand.

Die Polizei wollt kontrollieren;

Er klaut die Waffen von den vieren.

Zweihundert Mann, sie suchen ihn,

Das Ganze zieht sich Tage hin.

Am Schluss da fällt kein einzger Schuss.

Die Festnahm war der gute Schluss.“

Eigene Interpretationen und Inhalte, die er mit einem beschriebenen Thema verbindet, nimmt Burkard ebenfalls in seine Verse mit auf:

„Die Deutschen trieben Spionage

Und hundert Staaten sind in Rage.

Auch USA hat spioniert

Und die Schweiz hat’s toleriert.

Auch Nato-Staaten sind dabei,

Ob Freund ob Feind ist einerlei.

Wie zog einst Merkel ins Gericht:

Bei Freunden spioniert man nicht.“

Normalerweise liest Burkard seine Jahresrückblicks-Gedichte bei Weihnachtsfeiern und öffentlichen Anlässen vor. „Gerade die beiden Kolpingfamilien in Lörrach und Stetten laden mich jedes Jahr ein“, freut sich der 76-Jährige über die Wertschätzung, die ihm zuteil wird.

Wegen Corona mussten diese Auftritte dieses Jahr allerdings leider ausfallen, was Burkard sehr bedauert, aber nicht ändern kann.

Die jahrelange Übung machten Burkards Gedichte immer flüssiger, was gerade bei seinen Zuhörern gut ankomme. Bereits im Alter von sieben Jahren hat er angefangen zu dichten und schreibt heute neben den Jahresrückblicken vor allem Geburtstagsgedichte über die Geschenke oder die Lebensgeschichte des Geburtstagskindes. Burkard lacht: „Besonders markante Stellen eines Lebens hebe ich dabei oft und gerne hervor.“