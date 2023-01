Lörrach Brombach setzt auf Bürgernähe

Ortschaftsrat und Ortsverwaltung förderten mit ihrer Bürgernähe nicht zuletzt das Vertrauen der Menschen in die Stadtverwaltung: „Es ist schlicht nicht möglich, den Wert dieses vielfältigen Engagements quasi rein buchhalterisch gegenzurechnen“, sagt Herzog. Die Kosten für den Ortschaftsrat seien sehr überschaubar – und die Investitionsverpflichtungen in das „Schlössle“ wären mit oder ohne Ortsverwaltung gegeben, gibt die Ortsvorsteherin zu bedenken.

Die Wandelareale

Mit Interesse und Zuversicht verfolgt sie die Entwicklung auf den Wandelarealen Lauffenmühle, Reiss-Mühle und Textilveredelung an der Wiese.

Für Letzteres wünscht sie sich Rahmenbedingungen, die – über Gewerbe hinaus – eine „buntere Mischung wie etwa auf dem ehemaligen Schöpflin-Areal“ zulassen. Das Gewerbegebiet Brombach-Ost nimmt derweil Form an: Es hätten bereits Firmen zugesagt.

Die Schöpflin Stiftung

Herzog begrüßt die neue Schöpflin Schule auf dem ehemaligen Gelände der Reiss-Mühle als innovative Ergänzung des Schulstandorts und würdigt die Arbeit der Schöpflin Stiftung. Die Gestaltung des Fabric-Areals werde am Ende auch diejenigen überzeugen, die den Prozess ausführlicher Bürgerbeteiligung etwas belächelt „und mitunter auch unfair kommentiert haben“, sagt sie. „Wer bitte hat schon eine solche Stiftung?!“ fragt Herzog mit Blick auf die zahlreichen Aktivitäten, die von der kommunalen bis zur internationalen Ebene reichen.

Die Hellbergschule

Mit Anteilnahme und Sorge beobachte sie die Entwicklung der Werkrealschule an der Hellbergschule, die Jahr für Jahr sehr gute Arbeit leiste und in ihrer Entwicklung ein ums andere Mal vertröstet oder zurückgeworfen werde. Derzeit ist der Umzug der Werkrealschule an den Standort der Neumattschule im Gespräch – als vergleichsweise schnelle Möglichkeit, auf Raumnot und Sanierungsbedarf in der Brombacher Schule zu reagieren.

Als Stadträtin könne sie diese Überlegung nachvollziehen, sagt Herzog. Als Ortsvorsteherin wisse sie aber, wie hart sich die Hellbergschule ihre gegenwärtige Stabilität erarbeitet hat. Ein Umzug nach Stetten – sofern sich die Neumattschule überhaupt als geeignet erweise – sei unweigerlich mit Unsicherheiten der Elternschaft und noch weiteren Anfahrtswegen für viele Schüler verbunden – kurzum: abermals Rahmenbedingungen, die Kontinuität gefährden.

„Die Hellbergschule gehört zu Brombach“, sagte Herzog – und sie meint damit auch die Werkrealschule. Falls sich der Umzug in den Süden Lörrachs nicht vermeiden lasse, müsse der gesamte Prozess ebenso präzise wie behutsam vorbereitet und kommuniziert werden – nicht nach dem Motto: „Wir machen das jetzt mal.“ Aber: Sämtliche Sanierungsmaßnahmen an der Hellberschule dürften nicht verschoben werden, betont sie.

Turnhalle und Drehscheibe

Die neue Turnhalle wird von mehreren Schulen der Stadt für den Sportunterricht genutzt, am späten Nachmittag und Abend ist sie von Vereinen belegt. Die benachbarte Mobilitätsdrehscheibe wird in diesem Jahr weiterentwickelt: auch dies ein Plus für Brombach, so Herzog.

Die Vereine

Das Vereinsleben im Dorf sei stabil – und für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft unerlässlich. Sie sei dankbar für das Engagement der Bürger – von den Vereinen über die Ortsteilbibliothek bis hin zur Feuerwehr.

Der Einzelhandel

Das „aktive brombach“ wolle sich thematisch über Handel und Gewerbe hinaus den Themen „Kunst, Kultur und Soziales“ öffnen. Unterdessen sei der Handel im Ort gut aufgestellt. Herzog: „Es gibt keine Leerstände.“

Seniorenarbeit

Und: Die Zusammenarbeit mit Hauingen in der Seniorenarbeit habe sich als außerordentlich fruchtbar erwiesen. Der Mittagstisch in der Kunz-Stiftung werde sehr gut angenommen. Nun soll als neuestes Projekt ein Seniorentreff in Brombach etabliert werden.