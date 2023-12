Lörrach Brombach: Weihnachtsmarkt am Schlössle lockt

Reichhaltig war das Angebot. Foto: Bachmann-Ade

Schöne Atmosphäre

Brombach mit seiner Werbegemeinschaft „aktives brombach“ bereitet sich jedes Jahr auf eine zauberhafte Weihnachtszeit vor – mit dem beliebten Markt am Schlössle wird ein Treffpunkt in festlicher Atmosphäre geschaffen, der dazu einlädt, die Weihnachtszeit zu genießen. Heimelig und mit schöner Kunst aus überwiegend eigener Herstellung lockte der 32. Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag bei winterlichem Wetter einige hundert Besucher in den malerischen Park und auf die Ringstraße am Rathaus. Ein großer, mit einer Lichterkette geschmückter Tannenbaum bereicherte das Ambiente.