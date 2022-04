Lörrach Bündelung der Bildung am zentralen Standort

Lörrach. Die Erzdiözese Freiburg bündelt zum kommenden Schuljahr ihre drei Schulangebote in Lörrach. Das Abendgymnasium und das Berufskolleg in Weil am Rhein sowie die Abendrealschulen in Rheinfelden und Zell im Wiesental werden in neuen Räumen im Meeraner Markt untergebracht. Am Mittwoch erfolgte dort die Schlüsselübergabe mit Leoff Asset Management als Vermieter (siehe auch oben stehender Bericht).

Anlass für die Konzentration in Lörrach ist eine Veränderung der Bildungslandschaft und damit verbunden auch rückläufige Schülerzahlen. Seit mehr als 50 Jahren stellt die Erzdiözese Freiburg einen fester Bestandteil in der regionalen Bildungslandschaft dar und will sich auch zukünftig verstärkt in der Erwachsenenbildung engagieren, wie Hubert Heidiri, Fachbereichsleiter zweiter Bildungsweg, erklärte.