Lörrach: Bürger im Einsatz für Brombach

Schwere Verschmutzung

Besonders ärgerlich: Ein Sammler entdeckte eine besonders schwere Umweltverschmutzung an der Alten Straße beim Wendeplatz. „Da muss jemand eine größere Menge an Hydraulik-Öl und Ölfilter in der Landschaft entsorgt haben. Diese Sauerei zu beseitigen, wird wohl den Einsatz des Werkhofs Lörrach erfordern“, prophezeite der Entdecker.

Der Dank

Als Dankeschön gab es zum Abschluss der Aktion für die Helferinnen und Helfer Karten von Brombach, in denen alles nach Bezirken eingeteilt war, in deren Reihenfolge gesäubert wurde. Am Ende der Aktion brachten alle ihre vollen Säcke zum Rathaus, wo es einen Dank von Ortsvorsteherin Silke Herzog gab. Danach transportierten die Ortschaftsräte Martin Wagatz und Bernd Bürgelin die vollen Säcke zur Alten Festhalle in der Gustav-Winkler-Siedlung, wo sie am heutigen Montag vom Werkhof Lörrach abgeholt und entsorgt werden.