Lörrach: Bürger können bei Wahl der Sportler des Jahres abstimmen

Die Online-Abstimmung

Bürger haben nun die Möglichkeit, neben den Sportvereinen, die der IGTS angehören, der Sportpresse der lokalen Medien Lörrachs, den Fraktionen im Gemeinderat und dem Fachbereich Bildung/Soziales/Sport der Stadtverwaltung, ihre Stimme für die Nominierten in den drei Kategorien abzugeben. Dafür steht eine Online-Abstimmung zur Verfügung, die auf der städtischen Website unter www.loerrach.de/abstimmung abgerufen werden kann. Hier werden die Nominierten in ihren Kategorien mit Bild und kurzen Steckbriefen zu ihren sportlichen Erfolgen porträtiert. Je Kategorie hat jeder Bürger eine Stimme. „Wichtig ist, die Stimmabgabe nach erfolgter Wahl am Seitenende zu speichern, damit die Stimme gezählt wird“, betont die Stadt in einer Mitteilung.