Lörrach Bürgerinitiative in Brombach zum Hochwasserschutz gegründet

Eine Anfrage aus Reihen der Bürgerinitiative bezüglich des vollständigen Gutachtens (Grundlagen der Bewertungsmatrix, Details der Kostenschätzung) blieb laut BI leider von Seiten der Stadtverwaltung unbeantwortet.

Das sagt die Stadt

In der Antwort der Stadtverwaltung vom 30. März wird in der Mitteilung zitiert: „Aus diesem Grund werden auch die geplanten Maßnahmen am Tannengraben und der Adelhauser Straße derzeit nicht weiterbearbeitet und weitere Fragen hierzu nicht beantwortet werden. Nach Prüfung aller noch offenen Punkte werden wir uns zu gegebener Zeit wieder mit Ihnen in Verbindung setzen“. Die Bürgerinitiative erwartet hier eine transparente Informationspolitik von Seiten der Stadt.

Weiter Gespräche

„Wir sind für Gespräche und Diskussionen mit den Ortschafts- wie auch den Gemeinderäten offen, um die vorgestellten Varianten zu diskutieren und auch neue Varianten für einen vernünftigen Schutz dieser Gebiete mit den entsprechenden Fachbereichen der Stadt zu erörtern. Wir wollen ein konstruktives Miteinander und keine Blockade“, heißt es abschließend von Seiten der BI, die sich am Donnerstag, 4. Mai, ab 19 Uhr im Waldhorn in Brombach das nächste Mal treffen will.