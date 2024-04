Der Startschuss für ein neues Seniorenangebot in Haagen fällt am Donnerstag, 18. April, um 15 Uhr im Foyer der Schlossberghalle. Jeweils am dritten Donnerstag im Monat gibt es in der Zeit von 15 bis 17 Uhr verschiedene Veranstaltungen, die sich gezielt an Senioren im Ortsteil richten, zugleich aber auch eine Einladung an das nachbarschaftliche Zusammenkommen sind.