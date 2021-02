Lörrach Bunte Vielfalt gegen Vorurteile

Ein Schwerpunkt liegt auf der Jugendbildung

Ein Schwerpunkt wird auf der Jugendbildung liegen, wie schon der vorgezogene Auftakt am 9. März um 10.30 Uhr zeigt. Bei der Online-Podiumsdiskussion mit dem Titel „Antisemitismus an Schulen – nicht ausreichend wahrgenommen“ werden Michael Blume (Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung), Rami Suliman (Vorsitzender des Oberrats der israelischen Religionsgemeinschaft Baden), Hans-Joachim Friedemann (Schulamtsleiter Lörrach), Michael Hermann (Stabsstellenleiter für Religionsangelegenheiten im Kultusministerium) und der Schüler Leo Grossmann diskutieren. Die Veranstaltung richtet sich laut Anna Cassel, Veranstaltungsmanagerin für Städtepartnerschaften und Interkultur bei der Stadt, vor allem an Schüler, ist aber auch für Interessierte offen.

Die Veranstaltung wird unter www.loerrach.de/ Wochen-gegen-rassismus live übertragen. Der Film wird im Nachgang online gestellt. Schüler und Interessierte haben zudem die Gelegenheit, über eine passwortgeschützte Chat-Funktion Fragen zu stellen. Dafür müssen sie sich bis 7. März per E-Mail an kultur@loerrach. de anmelden. So soll eine Störung durch Rechtsextreme verhindert werden, die sich bei ähnlichen Veranstaltungen mit antisemitischen Kommentaren zu Wort gemeldet haben.

„Deutliche Mehrkosten“ durch Filmaufnahmen

Die weitgehend digitale Durchführung mit teils professionellen Videoproduktionen hat laut Frick zu „deutlichen Mehrkosten“ geführt. Damit die Veranstaltungen dennoch für die Teilnehmer kostenfrei bleiben, konnte die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden als Unterstützer gewonnen werden.

Außerdem wird im Foyer des Kreditinstituts eine der wenigen Präsenzveranstaltungen aufgebaut: Die Unicef-Fotoausstellung „Kinder der Welt – in Lörrach zuhause“, die eigentlich bereits im vergangenen Jahr gezeigt werden sollte, dann aber coronabedingt abgesagt werden musste. „Lörrach lebt von Vielfalt und ist die Heimat von vielen Kindern, das dokumentiert die Schau eindrücklich“, sagte Rainer Liebenow, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse.

Des Weiteren wird unter anderem gleich zweimal ein Online-Workshop zum Thema „Von A wie Aluhut bis Z wie Zwangsimpfungen“ mit Nadja Kaiser und Michael Trube, sie sind Trainer in der Rechtsextremismus- und Rassismusprävention, angeboten. Die Dieter-Kaltenbach-Stiftung beteiligt sich am 19. März mit dem Online-Workshop „Mit dem Zirkus fing es an“, und im Werkraum Schöpflin gibt es am 23. März je nach gültiger Corona-Verordnung eine digitale oder eine Präsenz-Lesung und einen Workshop mit dem Autor Max Czollek. Das Dreiländermuseum, PlusPunktZeit, die Gruppe Abraham und Lörrach International planen zudem analoge Veranstaltungen, deren Durchführung laut Frick aber noch unklar ist. Komplettes Programm unter www.loerrach.de/ Wochen-gegen-Rassismus