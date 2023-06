Lörrach Burgfestspiele Rötteln zeigen „Das Leben ist ein Fest“

„Das Lustige ergibt sich erst aus der Ernsthaftigkeit“

Röschs Bearbeitung dieses Stoffs ist frei von pädagogischen Botschaften und erhobenem Zeigefinger. Unterhaltsam wird das Geschehen allein schon durch das aufrichtige, freilich vergebliche Bemühen der Protagonisten nach Perfektion: „Etwas lustig zu spielen ist nicht lustig. Das Lustige ergibt sich erst aus der Ernsthaftigkeit des Strebens. Die Komödie braucht einen realistischen Boden“, sagt Rösch.

Und im Scheitern, im kleinen persönlichen Fiasko, mag sich jeder selbst erkennen – oder auch nicht.

Bewährtes Ensemble der Burgfestspiele

Die aktuelle Inszenierung stellt den Regisseur vor besondere Herausforderungen. So viel sei verraten: Die Bühne entwickelt und verändert sich – in dieser Open-Air-Situation am Fuße der Burg Rötteln eine anspruchsvolle Aufgabe.

Das Publikum wird in „Das Leben ist ein Fest“ das bewährte Ensemble der Burgfestspiele sehen. In diesem Jahr wieder mit dabei: Egon Klauser, der eine Hauptrolle spielen wird.

Evelyn und Markus Huber haben ihr Engagement für die Burgfestspiele beendet, informiert Rösch. Ein großer Verlust für die Aufgabenbereiche Technik, Organisation und Finanzen. Er ist froh, dass „eine gute Lösung“ für die Nachfolge gefunden wurde.

Übrigens: Die Spielfilm-Vorlage hat Rösch bewusst nie angeschaut. Damit konnte er sich ganz auf die Theaterfassung konzentrieren, der das Team der Burgfestspiele Rötteln nun mit Vorfreude entgegen sieht.