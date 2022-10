Lörrach Burghof auf Kurs

Lörrach. Zum Burghof-Gespräch mit dem Geschäftsführer Timo Sadovnik und der Fraktion der Grünen im Lörracher Gemeinderat am 24. Oktober schreibt die Grünen-Fraktion in einer Mitteilung: „Wir sind Freunde des Burghofs und des Nellie Nashorn, mit diesen Worten begrüßte Stadtrat Gerd Wernthaler für die Grüne Fraktion den Geschäftsführer des Burghofs, Timo Sadovnik, im Lörracher Kulturcafé. Die Fraktionsmitglieder lobten die vielfältigen Gespräche, die Sadovnik bereits mit Vertretern der Stadtgesellschaft und Kulturschaffenden geführt hat und hier Kooperationen anstrebt. Diese Vernetzung der Kultureinrichtungen halten wir in diesen schwierigen Zeiten für enorm wichtig. Dabei wurde ausdrücklich auf des dritte Lörracher Kabarett-Comedy-Wort-Festival des Nellie in Kooperation mit dem Burghof vom 21. Januar bis 11. Februar 2023 hingewiesen. Sadovnik hob an dem Abend das Engagement der im Burghof Beschäftigten hervor. Derzeit können nicht alle Personalstellen besetzt werden und der begonnene Weg der Verbesserung der Anstellungsverhältnisse im Burghof sei in Absprache mit den politischen Akteuren noch zu Ende zu gehen um die nötigen Voraussetzungen für Entwicklungen zu schaffen. Das ganze Team arbeitet derzeit am Anschlag.