Lörrach Burghof: eine der erfolgreichsten Spielzeiten

Steigerung des wirtschaftlichen Ergebnisertrags

Die Steigerung der Burghof-Besucherzahl sowie der Auslastung lässt parallel dazu eine Steigerung des wirtschaftlichen Ergebnisertrags der eben zu Ende gegangenen Saison erwarten. Damit ist die Saison 2018/19 eine der erfolgreichsten Spielzeiten in der Geschichte des Burghof Lörrach.“

„Dass wir in allen Sparten so viel Interesse bei unserem Publikum wecken konnten, freut mich sehr“, erklärt der künstlerische Leiter und Geschäftsführer, Markus Muffler. „Gleichzeitig ist das eine Bestätigung dafür, dass das kunst- und kultursinnige Publikum in und um Lörrach die programmatische Linie am Burghof zu schätzen weiß und sich immer wieder auf Neues einlässt.“ Einen Einblick in das vielfältige Programm der kommenden Saison bietet die öffentliche Vorstellung des Saisonprogramms, die am 7. Juni um 18 Uhr im Foyer des Burghof stattfindet.