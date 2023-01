Lörrach Burgliebe statt Fräulein Burg

Im Frühjahr wird gestartet

Mit wenigen Monaten Verzögerung konnte nun eine Nachfolgeregelung gefunden werden, bestätigt die Stadtverwaltung Informationen unserer Zeitung. Hierbei handelt es sich um die Lörracher Stefanie Noeken und Götz Klatt, die zuvor schon in der Gastronomie Erfahrung gesammelt haben. Gestartet werden soll im Frühjahr dieses Jahres. Der Name der Burgschenke lautet dann „Burgliebe“. „Die Stadt Lörrach ist sehr froh, Stefanie Noeken und Götz Klatt als Nachfolger für die Gastronomie an diesem historischen Ort gefunden zu haben“, erklärt Fachbereichsleiter Robert Schäfer auf Anfrage.