Lörrach. Das Überholverbot am Fußgängerüberweg in der Brühlstraße beim Bahnübergang Baumgartnerstraße hat die Polizei am Dienstag von 12.10 bis 13.30 Uhr überwacht. Insgesamt registrierte sie 28 Fahrer, die den Fußgängerüberweg überfuhren, um an der geschlossenen Bahnschranke wartende Fahrzeuge zu überholen. Diese Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro plus Gebühren und einen Punkt in Flensburg.