Lörrach Busverkehr: Nicht nur Kreisklinikum brennt Räten unter den Nägeln

An der genannten Engstelle, so hieß es, gebe es schon jetzt erhebliche Probleme beim Ein- und Abbiegen der Linienbusse. Ortschaftsrätin Annette Bachmann-Ade (SPD) schlug vor, die zukünftige Strecke in Haagen zu eröffnen und über die Bundesstraße 317 zum Zentralklinikum zu führen.

Auf die Frage vom Brombacher Ortschaftsrat Bernd Bürgelin bezüglich einer möglichen Verlängerung der Stadtbuslinien 6 oder 16 zum neuen Klinikum sagte Schneider, dass eine solche mögliche Maßnahme voraussichtlich nicht vor Januar 2027 realisierbar sei. Dann wird die Linienbündelung mit der SWEG neu geregelt.

Die Linie 10

Schneider ging auch auf die Ortsbuslinie 10 ein, die die Ortsteile Brombach, Haagen und Hauingen miteinander verbindet. Die Linie hat 2022 knapp 4000 Personen befördert, wobei die monatlichen Fahrgastzahlen im Schnitt um ein Drittel tiefer lagen als 2019 vor Ausbruch der Coronapandemie. 300 Fahrten seien mit mobilitätseingeschränkten Fahrgästen erfolgt, was die Bedeutung des Ortsbusses für die gesellschaftliche Teilhabe bestimmter Personengruppen zeige. Schneider rechnet künftig wieder mit steigenden Fahrgastzahlen. Der Brombacher Ortschaftsrat nahm die Ausführungen einstimmig zur Kenntnis.

Von allen Seiten im Hauinger Ortschaftsrat positiv bewertet wurde die bestehende „Linie 10“. Von Gerd Turowski (CDU) kam der Vorschlag, einen größeren Shuttle-Bus einzusetzen, der auch für Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität sowie Kinderwägen geeignet sei. Ralf Renckly (FW) regte an, ein modernes E-Mobil einzusetzen. Sein Fraktionskollege Ralf Matje drängt auf rasche Inbetriebnahme der vorgesehenen elektronischen Info-Tafeln an den wichtigsten Haltepunkten.

Die Haagener Ortschaftsrätin Christa Rufer verlangte barrierefreie Fahrzeuge auf der Linie 10. Aktuell müsse man in die Kleinbusse regelrecht hineinklettern und Menschen mit Rollator müsse man hineinhieven. Rufer und Alfred Kirchner wünschten sich außerdem transparente anstelle der dunkel getönten Scheiben, die an einen Leichenwagen erinnern würden. Die Stadt habe derzeit keine passenden Fahrzeuge, bedauerte Schneider. Rufer verlangte, dass der Ortsbus auch die Haltestellen „Ritterstraße“ und „Röttelnweiler“ anfährt.

Die Bushaltestellen

An fünf Bushaltestellen in Lörrach werden 2023 dynamische Fahrgastinformationssysteme (DFI) installiert. Später würden weitere Geräte aufgestellt, so auch in Haagen/Zentrum und am Sportplatz Haagen, informierte Schneider. Er sprach ein weiteres Anliegen des Haagener Ortschaftsrates an: den Shuttle-Bus zur Burg Rötteln. Dies könne die Stadt derzeit nicht weiter verfolgen, da Fachbereichsleiter Wolfgang Droll krank sei.

Ortsvorsteher Horst Simon freute sich über den Erfolg des Ortsbusses und des „Ticket4Lö“ sowie über die Sauberkeit der Haltestellen. Seit Mitte Januar reinige ein Mitarbeiter der Stadt die Haltestellen regelmäßig, berichtete Schneider.

Mangelnde Sauberkeit an den Bus-Stationen ist hingegen Jürgen Weltin (CDU) ein Dorn im Auge. Insbesondere kritisiert er das „wilde Ablagern“ von Zeitungen und Zeitschriften an Wochenenden. Ortsvorsteher Schlecht nannte die Zustände am Busbahnhof Brombach „eine Katastrophe“.

Drehscheibe in Arbeit

Dagegen wurde erfreut zur Kenntnis genommen, dass die barrierefreie Mobilitätsdrehscheibe bis Mai fertiggestellt sein soll. Im Rahmen des Umbaus werden auch drei Fahrgastunterstände mit Dachbegrünung geschaffen. Außerdem ist eine Anzeigentafel für die Dynamische Fahrgastinformation vorgesehen

Im Jahr 2023 führt der RVL in seinen Bussen eine Fahrgastbefragung durch. Christa Rufer bat Schneider, darauf hin zu wirken, dass die Befrager freundlicher auftreten.