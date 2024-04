Lörrach: Buure setzen Akzente

Höhepunkte

Närrisch-musikalisches Highlight war der Einmarsch der Lörracher Kinder- und Jugend-Gugge Ohreputzer, die aktuell einzige derartige Formation in Deutschland. Deren Leader Alexander Eckert und Justin Giessner haben die Gruppe gut „im Griff“. Trotzdem lassen sie den jungen Bläsern und Trommlern viel Freiheit, so dass ihnen die Freude an der Musik ins Gesicht geschrieben steht.

Lachsalven

Für Lachsalven sorgten die „Düfelsgieger“ aus der Chruttschlämpe-Clique – Ernst Sütterlin, Ralf Renkly, Marion und Martin Issler. Sie stöberten in alten Hauger Schnitzelbängg und bedienten sich der historischen Düfelsgiege von Albert Boll.

Der Jahresbericht

Mit einer Zahlenspielerei eröffnete Erster Zunftmeister Dirk Bender seinen Jahresbericht. Man hatte für die närrische Kampagne über 300 E-Mails, rund 400 WhatsApp und die gleiche Zahl an Telefonaten geführt, um alles mit Erfolg abzuwickeln, so die beeindruckenden Zahlen. An der Narrenschau in Kenzingen will man sich beim nächsten Mal mit einem weiteren Kinderhäs präsentieren. Bei der Herbstvogteisitzung der Vogtei Dreiländereck wurde überlegt, wie es seitens der Politik möglich ist, dass sich jede Clique oder Zunft in Zukunft mit dem Zusatz „immaterielles Weltkulturerbe“ bezeichnen darf.