Lörrach Buurefasnacht nimmt Fahrt auf

Zunftabende stehen an

Gestartet wurde am vergangenen Freitag mit der Schülerbefreiung in der Astrid-Lindgren-Grundschule. Zunftleitung und Cliquen stürmten den Bildungstempel (wir berichteten). Am Dienstag folgte der traditionelle Besuch im Kindergarten „Vogelnest im Siegmeer“ (siehe nebenstehenden Artikel). An beiden Orten zeigten sich die Narren spendabel. Die Kinder bekamen leckeres Naschwerk vom Freundeskreis.

Der künstlerische Höhepunkt der Buurefasnacht steigt am heutigen Aschermittwoch ab 20 Uhr. Stars, Sternchen, Sprücheklopfer und Musiker stürmen die Bühne des Zunftabends. Wiederholung ist am Freitag, 24. Februar, wobei dann zum Auftakt einer Narren-Persönlichkeit der Schüfeli-Orde überreicht wird.