Lörrach Buurefasnacht wie aus dem Bilderbuch

„Unsere Freunde haben sich gewaltig ins Zeug gelegt“, bekundete Bender seine Begeisterung über die Vielfalt der Larven- und Hästräger, der Blasmusik-Formationen und Guggen. Die Akteure, die zum Teil von weither kamen, um in tollen Gewändern die Wiesentäler Buurefasnacht in vollen Zügen zu genießen, tauchten das Dorf schon um die Mittagszeit in ein prachtvolles Farbenmeer. Die Zuschauer kamen aus dem Staunen nicht heraus. Der Jubel war schier grenzenlos.