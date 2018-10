Lörrach Caritas-Mitarbeiter verkaufen Kuchen für die Aktion „Leser helfen“

Die Beschäftigten des Caritasverbands für den Kreis Lörrach haben emsig Kuchen und Torten gebacken für den alljährlichen Kuchenstand auf dem Alten Markt in Lörrach. Der Erlös kommt unter anderem der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung zugute. Zur Mittagszeit waren Simone Wansor (v.l .), Eve Stauber und Ulrike Hundertmark am Stand. „Wir machen das gerne“, betonten sie unisono. Es seien eigentlich zwei Aktionen auf einmal, sagt Caritas-Fachbereichsleiterin Ruth Götzmann. Neben dem Kuchenverkauf wurde das Caritas-Jahresthema „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“ zum Anlass genommen, um darauf hinzuweisen, dass auch im Landkreis Lörrach Wohnungen fehlen. Auch in der Region gebe es viele Menschen, die zwar nicht auf der Straße, aber in sehr prekären Wohnverhältnissen leben, berichtete Götzmann von den alltäglichen Erfahrungen mit Menschen, die bei der Caritas Hilfe suchten. Gemeinsam mit dem Erich-Reisch-Haus, dem Träger der AGJ-Wohnungslosenhilfe im Landkreis, wurde auf dem alten Marktplatz ein Zimmer aufgebaut. In dieser Stube standen Mitarbeiter beider Träger Interessierten Besuchern für Gespräche und Informationen zur Verfügung. „Wir machen den Kuchenverkauf für ,Leser helfen ...’ jedes Jahr gerne, auch weil unsere Klienten und einige unserer Projekte von der Aktion finanziell unterstützt werden“, unterstreicht Götzmann. Foto: Alexander Anlicker