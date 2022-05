Lörrach Chancen nach der Schule

Ausbildungsverantwortliche der Bildungspartner Sanitär Haas & Mandau mit Jan Schaffner und Nick Kropf, Hiebers Frische Center mit John Eble, Sabine Simon von der Gevita Seniorenresidenz, Margot Philipp von Mondelez Schokoladenwerk sowie Monika Kolep, Ausbildungsberaterin bei der Agentur für Arbeit, und neu Pro Optik mit Stefan Ebler informierten und zeigten Chancen und Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung auf. Sie waren für Eltern, Schüler und Schülerinnen kompetente Gesprächspartner. Abwechselnd aufgeteilt in Kleingruppen standen sie Rede und Antwort. Dass die Firmen nach Auszubildenden suchen, wurde deutlich. Rektorin Petra Sauer ist klar: „In den Handwerks- und Pflegeberufen wie auch im Einzelhandel wird dringend Nachwuchs gebraucht. Ganz viele Bereiche sind von Nachwuchssorgen geplagt“.

Wichtig ist, darin sind sich sowohl Lehrer als auch Ausbildungsbetriebe einig, dass Praktika zum Bildungsplan gehören. Die Schülerinnen und Schüler der Hellbergschule absolvieren verschiedene Praktika-Stufen: In der achten Klasse zwei Wochen und mit dem Jet-Projekt in der neunten Klasse zwei Wochen Erkundungstage plus ein einwöchiges Praktikum. Ganz individuell können zusätzliche Praktika stattfinden.

„Ich finde das Elterncafé gut. Ich gehe in die achte Klasse und bin hier, um mich zu orientieren“, sagte Yousif Al-Zaidi. Alisa Wobben geht in die 10. Klasse, sie ist interessiert an einer Ausbildung im Pflege und Medizin. „Hier hole ich mir die Infos, um dann zu entscheiden, ob ich eine Ausbildung beginne oder weiter zur Schule gehe“.