Lörrach Chor Brombach lädt zum Konzert

Im ersten Teil des Konzerts werden vom Chor Brombach unter anderem „Hail Holy Queen“, „My heart will go on“, „And all that jazz“ und „Bohemian Rhapsody“ erklingen. Der Männerchor Binzen wird im zweiten Teil mit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ „The lion sleeps tonight“, „Rock Time“ und „Always look on the bright side of life“ zu hören sein.