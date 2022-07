Lörrach „Cindy“ zieht die Blicke auf sich

Denn an diesem Abend war alles aus dem Takt geraten. Eigentlich hätte der von „Cindy“ gezogene Autoreisezug bereits am späten Vormittag in Lörrach eingetroffen sein sollen. Defekte Weichen und ein paar weitere technische Pannen sorgten jedoch dafür, dass der Zug erst am Abend – runde acht Stunden später als im Fahrplan vorgesehen – in Lörrach ankam. „Fast 24 Stunden waren wir jetzt unterwegs – nur von Hamburg hier runter. 24 Stunden! Irre! Ich bin echt im Eimer“, schnaufte ein sichtlich ermatteter Familienvater, als er seinen Kindern einen Zehner in die Hand drückte, damit diese sich in die Schlange am Imbiss einreihen konnten.