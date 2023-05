Lörrach Claudia Winzer: Eindrucksvoller Einsatz für den Lörracher Sport

Im Vorstand aktiv

Claudia Winzer ist seit 2003 Schriftführerin für den Hauptverein des TV Brombach und seit 2011 für die Handballabteilung. Bei Spielen der Damenmannschaft betätigt sie als Zeiterfasserin die Uhr oder schreibt am Laptop Spielberichte. Die Spiele ihrer Tochter, einer aktiven Handballerin, schaue sie sich ohnehin immer an. Da könne sie die Spiele doch auch als Zeiterfasserin und am Laptop begleiten, erklärt sie ihr Engagement. Aktuell pausiere Maria allerdings, weil sie ein Kind erwarte, erzählt Claudia Winzer lächelnd. Auch Sohn Matthias war früher aktiver Spieler.

Außerdem organisiert Claudia Winzer in der Handballabteilung vieles im Hintergrund: Sie bucht die Busse für die Auswärtsspiele, verwaltet die Laptops und hilft bei Festen.

Claudia Winzer liebt die Atmosphäre bei den Wettkämpfen: wenn die Fans trommeln und die Stimmung steigt, wenn sie in der Halle alte Bekannte trifft. Privat treffe sie sich alle sechs Wochen mit einer Handvoll früherer Spielkolleginnen, erzählt sie. Dann bekoche man sich gegenseitig und tausche Erinnerungen aus.

Eine große Lebensleistung

Doch wie hat Claudia Winzer in all den Jahren Geschäft, Familie und ihr Engagement für den Handball unter einen Hut bekommen? „Mein Mann ist auch Sportler“, erzählt sie. Früher habe er beim FV Brombach Fußball gespielt. Sie begleitete ihn mit dem Kinderwagen zum Fußballplatz. Auch später waren immer die Kinder dabei, wenn sie ein Spiel ihres Mannes anschaute, und trafen dort andere Kinder.

Umgekehrt begleitete ihr Mann sie zum Handball. Als sie Übungsleiterin war, hatte sie an den Trainingstagen im Geschäft immer frei.

Das Engagement von Claudia Winzer: Eine eindruckvolle Lebensleistung, die heute bei der Zusammenkunft des Lörracher Sports gewürdigt wird.