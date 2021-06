Lörrach CO2-Fußabdruck verkleinern

Danach geht es ins Detail: Mitglieder des Runden Tisches Klima erklären den CO 2-Rechner und stellen an verschiedenen Ständen Faktoren vor, die den persönlichen CO 2-Fußabdruck beeinflussen.

„Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit dem Runden Tisch Klima das Projekt zum CO2-Fußabdruck starten“, erklärt Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Machen Sie mit und helfen Sie uns dabei, das große Ziel, bis 2050 klimaneutrale Kommune zu werden, zu erreichen.“

Für die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung – Präsenz und online – ist bis zum Sonntagabend eine Anmeldung an rundertischklima@ schoepflin-stiftung.de erforderlich. Bitte in der E-Mail angeben, ob vor Ort oder online und mit wie vielen Personen teilgenommen wird. Die Teilnehmer bekommen danach eine Bestätigung entweder mit einem Link für den Online-Zugang oder mit der Zusage für eine Teilnahme im Werkraum. Der Zugang zum Werkraum und Park ist nur für geimpfte, genesene oder tagesaktuell getestete Personen möglich.