Lörrach „Coolster Soulsänger“ bildet den letzten Akt

Während der 70 Minuten stellt Harding Songs aus allen bislang veröffentlichten drei Alben vor. Spürbar die Reife und Vielschichtigkeit der Titel aus seinem im November 21 veröffentlichten Album „If Words Were Flowers”. Die neuen Stücke verraten neben gewohnten Elementen aus Vintage-Soul, Blues, Funk und Gospel auch Einflüsse aus Garage- und Disco-Rock bis hin zu leichten Pop-Folk-Einflüssen. Der Titel bezieht sich auf den Wunsch seiner Mutter, noch im Leben Blumen zu schenken als Sinnbild für Liebe und Respekt. Während der Distanz der Lockdowns kam er darauf, dass auch Worte die Geste der Blumen einnehmen könnten. Er meint diese Botschaften persönlich und politisch zugleich. Innig singt er Songs wie „I Won’t Let You Down”, „Hopeful”, Can’t Hide It” und „Explore” zugleich druckvoll und mit fast schon spiritueller Überzeugung. „Face Your Fear”, „Till The End” und natürlich „Need Your Love”. Eher introviert konzentriert sich der 42-Jährige auf die Inhalte und verzichtet auf Show-Elemente und die Moderation seiner Songs.