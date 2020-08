Lörrach Corona beruhigt Wohnungsmarkt

Wohnungsnachfrage in Lörrach

Ungeachtet dessen ist die Mietwohnungsnachfrage in Lörrach weiter sehr hoch. Bei der Wohnbau sind mehr als 2000 Mietinteressenten vorgemerkt. Gesucht werden Wohnungen aller Größen- und Preisklassen, wobei die Nachfrage nach kleineren und zentral gelegenen Wohnungen deutlich überproportional ausfällt. 43 Prozent der Mietinteressenten wohnen nicht in Lörrach, aber nur 13 Prozent außerhalb des Landkreises. Das heißt, 30 Prozent aller Interessenten wohnen in der Region und möchten ihren Wohnsitz in die Stadt Lörrach verlegen. Diese Zahlen belegen die regionale Attraktivität Lörrachs als Wohnstandort.

Aussichten am Wohnungsmarkt

Nach den neuesten Berechnungen des Statistischen Landesamtes fällt der Bevölkerungszuwachs in Baden-Württemberg höher aus als im Jahr 2016 vorausberechnet. Für den Landkreis Lörrach und damit besonders für die Stadt Lörrach bedeutet dies in den nächsten 15 Jahren einen weiteren Bevölkerungszuwachs. Noch stärker als die Zahl der Einwohner werden die Haushaltszahlen steigen – voraussichtlich auch über das Jahr 2035 hinaus. In Lörrach ging die durchschnittliche Haushaltsgröße in den vergangenen 50 Jahren von 2,7 auf 2,0 Personen zurück.

Die Tendenz zu durchschnittlich kleineren Haushalten besteht weiter, vor allem aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft. Ein Überangebot an Wohnraum ist deshalb für Lörrach und die Region in diesem Jahrzehnt unwahrscheinlich.

Mieten, Mietausfälle und Fluktuation

65 Prozent der Wohnungen der Wohnbau Lörrach liegen unter 500 Euro monatlich. Die Durchschnittsmiete beträgt 6,69 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. 95 Prozent der Mietwohnungen können von Beziehern der Grundsicherung oder von Empfängern von Arbeitslosengeld 2 gemietet werden. Trotz erheblicher Verbesserungen des Wohnungsbestands sind die Mieten der Wohnbau in den vergangenen zehn Jahren lediglich um 21 Prozent gestiegen.

Nachfragebedingt gab es keine Wohnungsleerstände, sondern lediglich kurze Leerstandsphasen bei Mieterwechseln. Mietausfälle entstanden, weil etwa 20 Tiefgaragenstellplätze sowie 80 offene Stellplätze nicht vermietet werden konnten.

Die Mieterfluktuation hat sich auf einem tiefen Niveau von sieben Prozent eingependelt – ein deutliches Anzeigen für eine angespannte Wohnungsmarktsituation.

Zahlen und Fakten

Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 befanden sich 2987 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 207 286 Quadratmetern im Eigentum der Wohnbau. Dazu kommen 40 Gewerbeeinheiten und 2574 Pkw-Stellplätze. Außerdem verwaltet die Wohnbau für Dritte 911 Wohnungen, 77 Gewerbeeinheiten und 708 Pkw-Stellplätze.

Die Bilanzsumme der Wohnbau Lörrach beträgt 201,2 Millionen Euro, das Eigenkapital beläuft sich auf rund 35,5 Millionen Euro (17,6 Prozent). Das Jahresergebnis der Wohnbau beträgt gut 3,5 Millionen Euro, der Reingewinn rund 3,2 Millionen Euro. Die Bankverbindlichkeiten haben sich um 6,4 Millionen auf 151,4 Millionen Euro erhöht.

Fazit und Ausblick

Im Geschäftsbericht heißt es abschließend: „Das Geschäftsgebiet der Wohnbau Lörrach ist von einer guten Beschäftigungssituation, Zuwanderungsgewinnen und entsprechend hoher Wohnungsnachfrage bestimmt. Unabhängig von der guten Nachfragesituation hat die Wohnbau Lörrach ihren Immobilienbesitz deutlich aufgewertet: Schwerpunkte waren dabei die Erhöhung der Energieeffizienz, die Steigerung des Anteils barrierefreier Wohnungen, vergrößerte Freisitze sowie die bessere Gestaltung der Häuser und ihres Umfelds.

Darüber hinaus engagiert sich die Wohnbau Lörrach mit ihrem sozialen Management intensiv für eine höhe Vitalität und soziale Stabilität in den Wohnquartieren. . . Mit ihrem attraktiven Immobilienportfolio und der positiven Wahrnehmung sollte die Wohnbau Lörrach auch bei einer nachlassenden Nachfrage über eine starke Marktposition verfügen.“