Lörrach Coronavirus legt HTG lahm

Lörrach - „Nach der positiven Testung einer Mitarbeiterin der Verwaltung des Hans-Thoma-Gymnasiums (HTG) auf Corona hat der Schulleiter Frank Braun mitgeteilt, dass in Absprache mit dem Kultusministerium das HTG ab sofort geschlossen ist und bis auf Weiteres kein Unterricht und keine Betreuung stattfindet. Bitte also morgen NICHT zur Schule kommen.“ Das hat Oberbürgermeister Jörg Lutz am späten Donnerstagabend mitgeteilt.



Betreuungsangebote auf Campus und Phaenovum auch betroffen



Die Schüler des HTG sollen laut Lutz ab sofort auch nicht mehr Angebote des Schülerforschungszentrum Phaenovum oder Betreuungsangebote auf dem Campus Rosenfels nutzen. "Wir bitten um Verständnis für diese einschneidende Maßnahme. Aber die Sicherheit und Gesundheit aller Angehörigen der Schulgemeinschaft des HTG hat auch für uns als Schulträger Vorrang", erklärte Lutz.



Lucha: allgemeine Schulschließungen ein wichtiger Baustein



Gesundheitsminister Manne Lucha bestätigte außerdem in einer Pressemitteilung heute Abend aufgrund der sich zuspitzenden Situation im Land die Ankündigung, allgemeine Schulschließungen in Betracht zu ziehen: "Diese können ein wichtiger Baustein sein, um soziale Kontakte, die auch immer die Gefahr von Ansteckungen mit sich bringen, in den kommenden Wochen auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Es stehen jetzt sehr einschneidende Entscheidungen an, um das Land gut durch die Krise zu steuern und unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Meine entsprechenden Vorschläge sind auf einer Telefonkonferenz der Gesundheitsminister der Länder heute Mittag mit Bundesminister Jens Spahn auf große Zustimmung gestoßen."